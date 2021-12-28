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Женщина отказалась от газировки и сбросила 57 килограммов за год

Выпивавшая два литра кока-колы в день австралийка отказалась от газировки и похудела
Jessica Lovejoy

Jessica Lovejoy. Фото: страница Jessica Lovejoy в Facebook

Жительница Южного Уэльса, Австралия, отказалась от кока-колы и сбросила 57 килограммов за год. Ее историю публикует Daily Mirror.

32-летняя Джессика Лавджой рассказала, что до похудения она выпивала не менее двух литров газировки в день и очень редко пила воду. Она начинала и заканчивала день кока-колой. Лавджой добавила, что у нее всегда были проблемы с силой воли: она увлекалась чипсами, печеньем, тортами и шоколадом. «Я просто ела, не обращая внимания на то, что попадает в мой организм», — отметила женщина.

Решение изменить образ жизни и похудеть австралийка приняла после того, как начала страдать от болей в коленях и ступнях. Она отказалась от вредной пищи и заменила ее на полезные продукты.

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Раньше Лавджой не завтракала, ее первый прием пищи был в обед. Чаще всего она ела фастфуд и готовую еду навынос. Женщина перекусывала шоколадом, чипсами и печеньем, а ужинала мясом с овощами. Перед сном австралийка снова ела чипсы и сладости.

На диете рацион женщины изменился: она стала завтракать отрубями с миндальным молоком, бананом и двумя ломтиками цельнозернового хлеба с арахисовым маслом или джемом, обедала салатом с курицей, мясом или ветчиной, а ужинала овощами с курицей с макаронами или с рисом. На десерт Лавджой съедала фрукт, йогурт с медом, мюсли или чернослив с яблоком. В качестве перекуса она выбирала цельнозерновые крекеры и фрукты.

Лавджой призналась, что на пути борьбы с лишним весом ее мотивировала любовь к себе и забота о своем теле.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Форт-Уэйн, штат Индиана, сбросила 37 килограммов за 17 месяцев и назвала три главных секрета успешного похудения. Она отметила, что не нужно ориентироваться на цифру на весах и считать ее главным мерилом успеха.

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Евгения Черкасова
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