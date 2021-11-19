Девушка сбросила 37 килограммов и назвала три главных секрета успеха

Жительница американского города Форт-Уэйн, штат Индиана, сбросила 37 килограммов за 17 месяцев и назвала три главных секрета успешного похудения. Ее историю публикует журнал Women’s Health.

28-летняя Кайла Гамильтон рассказала, что во время обучения в школе стала жертвой сексуального насилия и замкнулась в себе. Она не могла справиться с тяжелыми эмоциями, боялась рассказывать о случившемся близким и друзьям и начала заполнять пустоту внутри, возникшую из-за отсутствия поддержки, едой. Став взрослой, американка решилась поделиться горьким опытом и освободилась от гнетущих ее чувств, но привычка заедать стресс сохранилась.

В 23 года Гамильтон пережила два инсульта. После этого она стала переедать еще больше, потому что с помощью еды пыталась восстановиться и отвлечься. На этом испытания американки не закончились, и в 2019 году у нее диагностировали рак яичников, и она снова обратилась к еде, чтобы справиться с эмоциями и переживаниями.

Решение кардинально изменить образ жизни Гамильтон приняла во время карантина — она начала регулярно заниматься спортом и следить за питанием. Имея негативный опыт диет, девушка перешла на сбалансирование питание без отказа от каких-либо продуктов. Американка снизила количество потребляемых калорий и начала вносить калорийность всех съеденных за день продуктов в специальное приложение, чтобы не переедать.

С желающими сбросить вес девушка поделилась тремя главными правилами, которые она выработала в процессе похудения. Во-первых, говорит Гамильтон, не нужно ориентироваться на цифру на весах и считать ее главным мерилом успеха. Она предлагает обращать больше внимания на самочувствие, отражение в зеркале и то, как сидит одежда. Во-вторых, американка посоветовала узнать свою базальную скорость метаболизма — это поможет понять, сколько калорий организм расходует, находясь в состоянии покоя, и правильно рассчитать необходимую норму. В-третьих, она порекомендовала вводить новые правила постепенно, чтобы дать себе привыкнуть к изменениям и не подвергать организм лишнему стрессу.

Ранее сообщалось, что женщина отказалась от одной привычки и похудела на 36 килограммов за год. Она перестала сидеть в социальных сетях и смотреть на фотографии аппетитных сладостей в ленте.