Женщина отказалась от одной привычки и похудела на 36 килограммов за год

98-килограммовая англичанка за год похудела на 36 килограммов благодаря отказу от соцсетей

Весившая 98 килограммов жительница Лондона, Великобритания, за год похудела на 36 килограммов благодаря отказу от одной привычки — сидеть в соцсетях. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

33-летняя Бренда Финн всегда имела склонность к полноте, но с 2016 года начала резко набирать вес. К августу 2020 года ее вес составил 98 килограммов. Этот момент стал поворотным в жизни англичанки. «Я помню, как посмотрела в зеркало и подумала: "О черт, как я стала такой огромной?"» — призналась она.

Женщина начала выполнять домашние тренировки, но поняла, что в первую очередь ей необходимо изменить диету, а также сократить пребывание в соцсетях. «Я постоянно прокручивала ленту и видела бесконечные торты, мороженое, сладкие напитки и пиццу. Это было постоянное напоминание, что надо пойти и перекусить. Когда я поняла, как Facebook и Instagram отвлекают меня от прогресса, я отказалась от них», — пояснила она.

По ее словам, распрощаться с соцсетями было тяжело, но это было лучшим решением, которое она приняла в жизни. Как только Финн перестала туда заходить, она начала видеть первые результаты в похудении.

Англичанка начала изучать калораж блюд, изменила рацион и купила тренажеры для занятий дома. К маю 2021 года ее вес достиг 69 килограммов, а в сентябре стрелка весов показала 63 килограмма. Англичанка вернулась в Instagram, чтобы отпраздновать это достижение, но уверена, что больше не будет вовлекаться в пользование соцсетью.

Финн намерена сбросить еще пять килограммов. «Я не могу поверить в то, насколько лучше теперь себя чувствую. Я питаюсь здоровой пищей и чувствую себя гораздо более живой», — заявила она.

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