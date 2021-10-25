88-килограммовый мужчина похудел на 18 килограммов и раскрыл секрет успеха

Житель индийского города Чикхли, штат Гуджарат, похудел на 18 килограммов за десять месяцев и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

24-летний Дениял Патель набрал лишний вес, когда учился в колледже. На пике он весил 88,4 килограмма. Из-за лишних килограммов мужчина часто подвергался насмешкам со стороны сверстников. Много лет индиец пытался начать заниматься в спортзале, но безуспешно.

В конце концов, он решил прибегнуть к интервальному голоданию, чтобы похудеть. В результате за десять месяцев Пателю удалось избавиться от 18 килограммов. Индиец отказался от завтраков: по утрам он пьет только воду. Около 11 часов утра он выпивает чашку молока, а спустя какое-то время съедает две лепешки с овощным рагу и райтой — блюдом из йогурта и огурцов. На ужин Патель готовит себе еще две лепешки с овощными или бобовыми блюдами и салатом. Если индиец чувствует голод, он выпивает чашку молока.

Мужчина редко позволяет себе вредную пищу. На первых порах он полностью исключил из рациона сахар и фастфуд, но позже стал ходить ресторан быстрого питания раз в неделю. Кроме того, Патель полностью отказался от прохладительных напитков.

Поскольку у индийца не получалось заниматься в спортзалах, он начал практиковать домашние кардиотренировки.

Патель считает, что наибольший вклад в похудение внесла его новая диета. «Я считаю, что нет никаких особых секретов похудения: старые добрые усердие и последовательность дают результат», — подчеркнул он. После похудения индиец обрел уверенность в себе, у него повысилась самооценка. Он подчеркнул, что опыт похудения научил его тому, что нет ничего невозможного.

Ранее сообщалось, что весивший 89 килограммов житель индийского города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, за пять месяцев похудел на 20 килограммов. Индиец рекомендует отказаться от вредной пищи, заниматься спортом каждый день и правильно питаться.

