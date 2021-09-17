100-килограммовый студент сбросил треть веса за полгода и раскрыл секрет успеха

Индиец похудел на 36 килограммов за шесть месяцев благодаря жесткой диете и тренировкам

Весивший 100 килограммов житель индийского города Газиабад, штат Уттар-Прадеш, похудел на 36 килограммов за полгода. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

19-летний студент-медик Пранав Сингх набрал вес за последние два года из-за неправильного питания и сидячего образа жизни. Когда это стало мешать ему и в личной жизни, и в работе, юноша решил сбросить лишние килограммы: сел на жесткую диету, начал регулярно тренироваться и в итоге потерял треть веса.

Уже шесть месяцев как на завтрак он съедает два куска черного хлеба с арахисовым маслом, а на обед — лепешку из цельнозерновой муки, салат и два яйца, а также суп-пюре из бобовых. Индиец ужинает курицей гриль с сыром или соей и рисом.

Перед тренировкой Сингх съедает яблоко или банан с арахисовым маслом, а после — три яичных белка. Во время диеты он не позволяет себе никакой вредной пищи.

Сингх занимается спортом четыре раза в неделю. Он комбинирует силовые и кардиотренировки. Сначала он фокусировался только на кардиотренировках и высокоинтенсивных интервальных тренировках. Они помогли ему сбросить вес, но вместе с этим студент потерял и много мышечной массы.

Индиец считает, что занятия спортом необходимы, но основной вклад в результат вносит диета. По его словам, мотивация — один из самых главных факторов в достижении любой цели, и похудение — не исключение.

Кроме того, Сингх постоянно пересматривал свои старые фотографии, которые напоминали ему, сколько еще усилий необходимо предпринять. Каждый месяц он оценивает прогресс и смотрит, каких результатов удалось добиться.

Сингх перестал ходить на вечеринки и сконцентрировался на необходимой для похудения деятельности. Он отказался от жирной пищи, стал питаться чаще и в определенное время.

Ранее сообщалось, что весивший 123 килограмма житель индийского города Мумбаи похудел на 53 килограмма за семь месяцев. Он решил изменить начал питаться здоровой вегетарианской пищей и тренироваться.