170-килограммовый мужчина похудел на 72 килограмма и раскрыл секрет успеха

Times of India: индиец похудел на 72 килограмма за семь месяцев благодаря спорту и диете

Весивший 170 килограммов житель индийского города Дели похудел на 72 килограмма за семь месяцев. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

31-летний Рауль Шарма занимается организацией мероприятий. Раньше он часто посещал вечеринки по работе, практически не занимался спортом и нерегулярно питался, злоупотребляя фастфудом и алкоголем. Из-за этого мужчина страдал от ожирения. На пике его вес составлял 170 килограммов.

Когда из-за лишнего веса у индийца начались проблемы со здоровьем, он понял, что пора менять образ жизни, и сел на диету. Индиец стал придерживаться системы интервального голодания.

На завтрак мужчина не ест ничего. На обед — две лепешки и миску зеленых овощей с сыром и сезонный салат. Ужинает Шарма овощным супом, лепешкой и сыром. Он старается находить низкокалорийные рецепты любимых блюд или специальные блюда для худеющих.

Перед тренировкой Шарма выпивает черный кофе, а после — протеиновый коктейль. Индиец ходит в спортзал и тренируется дома. Поначалу он занимался в спортзале по два часа, а потом еще 45-50 минут проводил на беговой дорожке.

Шарма считает, что больше всего в похудении ему помогло серьезное отношение к спортивным тренировкам и диете. Он четко следовал системе интервального голодания и внимательно следил за временем приема пищи. В результате за семь месяцев он похудел на 72 килограмма. Достигнутые результаты вдохновляли индийца продолжать вести здоровый образ жизни.

Мужчина подчеркнул, что фитнес нужно рассматривать не как хобби, а как необходимый жизненный приоритет. Он рекомендует питаться ограниченными порциями, удовлетворять свой аппетит на 80 процентов и есть только тогда, когда в этом есть необходимость.

Ранее сообщалось, что австралиец рассказал, как ему удалось похудеть на девять килограммов всего за 14 недель. Мужчина выделил для силовых тренировок один час в сутки, нашел персонального тренера и стал заниматься с ним два раза в неделю.