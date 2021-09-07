43-летний мужчина рассказал о похудении на девять килограммов за 14 недель

Австралиец рассказал, как ему удалось похудеть на девять килограммов всего за 14 недель. Его историю опубликовало издание Men’s Health.

«Как и многие другие, я прибавлял вес постепенно и ничего не замечал, пока не стало слишком поздно», — утверждает 43-летний Дуглас Дрисколл из Сиднея. Он решил не заниматься самобичеванием и поставил перед собой цель: понизить долю жира в организме до восьми процентов и одновременно нарастить мышечную массу.

Мужчина выделил для силовых тренировок один час в сутки, нашел персонального тренера и стал заниматься с ним два раза в неделю. Кроме того, он три-четыре раза в неделю посещал спортзал в одиночку и каждый день, независимо от погоды, отправлялся на 12-километровую прогулку или пробежку.

Похудение требовало не только физической активности, но и правильного питания. По словам Дрисколла, он не без сожаления отказался от переработанных продуктов и почти перестал пить алкоголь. Мужчина перешел на богатую белками персонализированную диету и тщательно следил за количеством потребляемых калорий и питательных веществ.

Я стал есть столько курицы, что думал, скоро обрасту перьями! Вдобавок, у меня каждый день была порядочная порция зелени — она не только представляет собой здоровый способ подавления аппетита, но и помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета Дуглас Дрисколл

Спустя 14 недель мужчина сбросил около девяти килограммов и одновременно прибавил почти килограмм мышечной массы. Он продолжает тренироваться четыре-пять раз в неделю и совершает ежедневные десятикилометровые пробежки.

Ранее сообщалось, что 48-летний Марк Хендерсон из Великобритании стал веганом, похудел на 89 килограммов и оздоровился. Мужчина перешел на растительную диету после сердечного приступа.