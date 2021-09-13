123-килограммовый мужчина похудел на 53 килограмма и раскрыл секрет успеха

Весивший 123 килограмма житель индийского города Мумбаи похудел на 53 килограмма за семь месяцев. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

20-летний студент Михир Чудхари страдал из-за избыточного веса и не мог пройти или пробежать даже километр. Введенный из-за пандемии коронавируса режим строгой изоляции ухудшил ситуацию. Мужчина страдал из-за неуверенности в себе. Он решил изменить образ жизни: начал питаться здоровой вегетарианской пищей и тренироваться.

Поначалу он ел на завтрак овсяные хлопья с водой и протеином, а позже стал придерживаться системы интервального голодания, и перестал завтракать вовсе. Обедает Чудхари салатом с огурцами, помидорами и луком, супом из бобовых и лепешкой из цельнозерновой муки. На ужин индиец готовит овощной суп, сою и рис.

Перед тренировкой он съедает овсянку или бананы, а после нее — протеиновый коктейль с бананом или без него. Иногда Чудхари позволяет себе одно любимое блюдо. Оно может быть любым и любом количестве, но только одно.

Во время режима изоляции мужчина не имел возможности ходить в спортзал, поэтому начал заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками самостоятельно и кататься на велосипеде. Позже индиец включил в режим и силовые тренировки. Когда открылись спортзалы, Чудхари начал в разные дни тренировать разные группы мышц, что оказалось крайне эффективной тактикой.

Желающим похудеть индиец рекомендует пить большое количество воды, чтобы усилить метаболизм, а также питаться овощами и фруктами. Он советует уделять внимание витаминам и минералам. Мужчина рекомендует не есть фастфуд по вечерам во время просмотра кино. Вместо этого он советует есть салат. Индиец рассказал, что пьет воду, когда чувствует голод, и это дает ему чувство насыщения. Он также советует поставить себе цель перед началом похудения.

Ранее сообщалось, что весивший 170 килограммов житель индийского города Дели похудел на 72 килограмма за семь месяцев. Индиец стал придерживаться системы интервального голодания.