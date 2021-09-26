89-килограммовый мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 89 килограммов житель индийского города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, за пять месяцев похудел на 20 килограммов. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

26-летний Мохит Чаудхари страдал от лишнего веса, что негативно сказывалось на его здоровье, и часто попадал в неловкие ситуации. Однажды из-за своих размеров он не смог сесть в машину. После этого индиец решился сбросить вес и начал вести здоровый образ жизни.

Теперь на завтрак мужчина предпочитает простую и легкую пищу, такую как рис с овощами, нутовые блины, паровые лепешки из рисовой муки или яичные белки. На обед Чаудхари съедает зеленые овощи, суп-пюре из бобовых или сыр с двумя лепешками и тарелку салата. На ужин индиец употребляет исключительно овощной суп.

Перед тренировкой он съедает горсть сухофруктов и запивает их черным кофе, а после тренировки выпивает протеиновый коктейль с овсом. Иногда мужчина позволяет себе съесть хрустящую картошку с перцем чили, пасту с белым соусом и подобную вредную пищу, но не чаще одного раза в неделю.

Чаудхари сочетает полуторачасовые силовые тренировки с жиросжигающими кардиотренировками. Он занимается спортом каждый день. В результате за пять месяцев Чаудхари похудел на 20 килограммов.

Индиец рекомендует отказаться от вредной пищи. Он подчеркнул, что очень важно заниматься спортом каждый день и правильно питаться. Самое главное, по его мнению, в фитнесе — это дисциплина.

Чтобы не терять мотивацию, мужчина вспоминает те времена, когда он чувствовал себя некомфортно из-за лишнего веса и не мог носить одежду, которая ему нравилась.

Ранее сообщалось, что весивший 100 килограммов житель индийского города Газиабад, штат Уттар-Прадеш, похудел на 36 килограммов за полгода. Он сел на жесткую диету, начал регулярно тренироваться и в итоге потерял треть веса.