Женщина похудела на 26 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успеха

Жительница Индии сбросила 26 килограммов за полтора года и описала свою диету

Жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, за полтора года похудела на 26 килограммов. Секреты ее успеха раскрыло издание Times of India.

Когда 28-летняя Вонита заметила, что полнеет, она решила, что сможет совладать с избыточным весом при помощи дополнительной физической активности. Девушка стала заниматься ходьбой по 30-40 минут в день, но это не дало результата, так как в остальном ее образ жизни не изменился.

Тогда Вонита всерьез задумалась о похудении. Чтобы сбросить вес, она заручилась помощью матери, подобрала хорошую диету и начала заниматься спортом. Два или три раза в месяц индианка позволяет себе питаться любыми блюдами на свое усмотрение, но в ограниченном количестве. Она строго соблюдает интервалы между приемами пищи и никогда не переедает. Кроме того, женщина старается лучше спать.

На завтрак Вонита выпивает стакан прохладной воды, а спустя час — съедает миску овсянки с фруктами, сухофруктами и медом. На обед, как правило, пара лепешек из цельнозерновой муки с супом-пюре из бобовых или куриной грудкой, а также овощи и салат. Иногда она дополняет обед творогом. Ужин состоит из миски салата с различными ингредиентами, такими как овощи, курица, сыр, яйца, маш, нут и бобы.

Вонита выполняет смешанные типы спортивных тренировок и занимается по два часа ежедневно. Перед каждой тренировкой женщина выпивает чашку зеленого чая или домашнего энергетического напитка, а после тренировки — сок сладкого лайма и кокосовую воду. Спустя час она выпивает протеиновый коктейль.

Усилия принесли плоды: сейчас Вонита весит 54 килограмма. Желающим похудеть она рекомендует жестко придерживаться распорядка дня, полюбить свою цель и постоянно на ней фокусироваться. Самыми важными элементами в похудении она считает последовательность, силу воли и позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что весивший 104 килограмма житель индийского города Пуна, штат Махараштра, за год похудел на 34 килограмма. Индиец скачал мобильное приложение для занятий фитнесом, но позже понял, что главный вклад в похудение внесла правильная диета.