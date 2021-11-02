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Мужчина похудел на 19 килограммов за полгода и раскрыл главный секрет успеха

Британец решил кардинально изменить образ мышления и похудел на 19 килограммов
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Фото: @iammichaelagyei

Житель Великобритании Майкл Аггей раскрыл главный секрет успешного похудения на 19 килограммов за полгода. Об этом сообщает Express.

Аггей в течение последних 10 лет боролся с лишним весом. «Я много работал над собой и худел. Но через какое-то время я набирал килограммы и весил еще больше, чем до похудения», — отметил британец. После очередной неудачной попытки похудеть мужчина так расстроился, что чуть не выбросил весы в окно. Именно в этот момент он понял, что пытается изменить внешние факторы, но при этом никак не меняется внутренне. Осознав это, он решил кардинально изменить образ жизни и мышления, чтобы все же добиться успеха.

Мужчина нашел персонального тренера, с которым занимался три раза в неделю. Каждая тренировка длилась около 50-60 минут: Аггей чередовал кардио- и силовые упражнения. Два раза в неделю он тренировался самостоятельно, а до зала добирался пешком — дорога занимала 25 минут.

Британец также пересмотрел пищевые привычки. Раньше он питался большими порциями высокоуглеводной пищи, пропускал обед и плотно и поздно ужинал. Решив похудеть, он начал выпивать стакан теплой воды с яблочным уксусом по утрам. На завтрак он съедал яичные белки и овсянку с черникой, а на обед — куриную грудку, рис и листовой салат. В меню на ужин было филе лосося, батат и овощи. Перед сном Аггей устраивал перекус греческим йогуртом с клубникой и миндальным маслом.

Тем, кто хочет похудеть, мужчина рекомендует визуализировать результат, которого хочется добиться. Главная задача, по мнению Аггея, — изменить собственное представление о себе. Также важно принять волевое решение измениться и поставить четкую цель, которая может выражаться в желаемой цифре на весах или в размере одежды, который человек хочет носить после похудения. Помимо этого, британец уверен, что необходимо заручиться поддержкой близких на пути перемен.

Ранее сообщалось, что весивший 110 килограммов житель индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 25 килограммов за семь месяцев. В первую очередь он изменил рацион, главным принципом стал отказ от фастфуда и алкоголя.

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