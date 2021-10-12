Женщина похудела на 32 килограмма за 11 месяцев и рассказала о своем подходе

Жительница Индии Прачи Залани сумела сбросить 32 килограмма за 11 месяцев и рассказала, как она смогла достичь такого результата. Об этом пишет сайт India.com.

Залани много лет страдала от избыточного веса и связанного с ним синдрома поликистозных яичников. Она неоднократно пыталась похудеть, но ни один метод не помогал. Последней каплей стали лишние килограммы, которые женщина набрала в начале локдауна в 2020 году.

Чтобы похудеть, Залани исключила из своего рациона нездоровую пищу, полуфабрикаты, очищенное масло, сахар, продукты из очищенной муки и десерты. Она старалась есть побольше белка и полезных углеводов, но в остальном ее меню почти не изменилось. Это был сознательный выбор: женщина опасалась, что в противном случае ей рано или поздно захочется «взяться за старое». Ее подход оказался верным. «Честно говоря, за все время меня ни разу не тянуло побаловать себя, — рассказала она. — Все шло очень гладко, и мне нравился каждый обед».

Затем Залани занялась фитнесом. Каждый день она 20 минут делала упражнения, характерные для кардиотренировок и интервальных тренировок высокой интенсивности. Женщина обнаружила, что ей нравятся занятия, поэтому недавно она решила тренироваться с дополнительной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что весивший 159 килограммов житель Техаса, США, 38-летний Эндрю Крокетт сбросил 84 килограмма за четыре года и назвал три главных правила похудения, с помощью которых ему и удалось добиться впечатляющих результатов. Одной из главных мотиваций для похудения стала любовь к путешествиям.