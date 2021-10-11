Подружка невесты увидела свои фотографии со свадьбы и похудела на 74 килограмма

Жительница Великобритании решила сбросить вес после того, как увидела свои фотографии со свадьбы, где она была подружкой невесты. Своей историей она поделилась с изданием Daily Mirror.

Наталья Джорджис из Лондона рассказала, что не задумывалась о своем весе до тех пор, пока не сходила на свадьбу подруги. Фотографии, сделанные во время торжества, испортили ей впечатление от праздника и вызвали у нее сильнейшее желание похудеть.

Свадьба состоялась в мае 2019 года, когда женщина весила 135 килограммов. Она стала изучать все возможные варианты похудения, и решила пойти на операцию по рукавной гастропластике желудка. «Две недели перед операцией я пила только молоко и позволяла себе один бульонный кубик в день, чтобы поддерживать нужный уровень сахара в крови», — вспоминает Джорджис.

Врачи сразу предупредили женщину, что операция поможет сбросить только часть веса, а для остального потребуются физические упражнения и правильное питание. Как только Джорджис восстановилась после гастропластики, она стала посещать спортзал четыре раза в неделю, а после начала локдауна продолжила тренировки дома. «Даже когда мне не хотелось тренироваться, я заставляла себя, напоминая себе, ради чего тружусь», — говорит женщина.

Кроме того, она полностью изменила свой рацион и теперь питается исключительно самостоятельно приготовленной пищей. Джорджис призналась, что раньше не могла устоять перед фастфудом и едой из заведений, торгующих навынос, но после решения похудеть стала много готовить и полюбила этот процесс.

За два года с половиной года, прошедшие после той свадьбы, женщина сбросила 74 килограмма, и теперь весит 61 килограмм. Джордис считает, что похудение положительно сказалось не только на весе, но и на ее психологическом состоянии и уверенности в себе.

Ранее сообщалось, что британская пара поженилась после похудения на 133 килограмма на двоих. Влюбленные откладывали торжество 15 лет.