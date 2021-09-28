Откладывавшая 15 лет свадьбу пара сбросила 133 килограмма на двоих и поженилась

Влюбленные из английского города Честерфилд, графство Дербишир, долгое время откладывали свадьбу, но потом похудели на 133,3 килограмма на двоих и поженились. Об этом сообщает Derbyshire Times.

Вики и Дэвид начали встречаться 15 лет назад. По словам Вики, брак никогда не был приоритетом для них, поэтому они не торопились пожениться. Она добавила, что еще одним препятствием для свадьбы был лишний вес обоих партнеров. «Я думаю, что из-за своего размера я откладывала свадьбу на потом. У моего мужа тоже был лишний вес, и он чувствовал себя неловко и стеснялся, поэтому мы так и не решились на это», — рассказала британка.

До похудения Вики весила 171,4 килограмма, а Дэвид — 114,3 килограмма. В 2018 году пара отправилась в отпуск, чтобы отметить день рождения Вики. Когда британка увидела себя на фотографиях, она расплакалась. «Мне исполнилось 30 лет, и я подумала, что если я не изменюсь сейчас, то не доживу до 35», — отметила она. Влюбленные решили изменить свой образ жизни и сбросить вес.

Пара начала правильно питаться и сократила потребление полуфабрикатов и еды навынос. Вики и Дэвид занимались спортом и старались как можно больше двигаться в течение дня. Результаты не заставили себя долго ждать и через два года британцы сильно похудели. Тогда ставшая более уверенной в себе Вики предложила партнеру сыграть свадьбу. Изначально торжество было запланировано на июль 2020 года, но из-за пандемии праздник пришлось перенести на май 2021 года.

К свадьбе жених и невеста похудели на 133,3 килограмма: Вики сбросила 88,9 килограмма, а Дэвид — 44,4 килограмма. «Раньше я никогда не могла зайти в магазин на центральной улице и выбрать одежду, которую хотела. Теперь я могу зайти в любой магазин и выбрать все, что угодно», — сказала довольная собой британка.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании похудела на 154 килограмма за пять лет без хирургического вмешательства. Главной целью муж и жена поставили перед собой путешествие в Малайзию к родственникам.