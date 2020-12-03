Муж и жена решили похудеть во время пандемии и сбросили 52 килограмма на двоих

Семейная пара из американского города Атланта, штат Джорджия, похудела на 52 килограмма на двоих за семь месяцев. Об этом сообщает издание Runners World.

30-летний Марлон (Marlon) и 28-летняя Камилль Джонс (Camille Jones) весили 190 и 86 килограммов соответственно и чувствовали, что даже обыкновенные повседневные задачи даются им нелегко. Пара пыталась садиться на строгие диеты и иногда занималась спортивными тренировками, но вместо того, чтобы сбросить лишний вес, приобрела проблемы со здоровьем.

Оказалось, что у Марлона преддиабетическое состояние и апноэ во сне, а у Камилль — синдром поликистозных яичников. Когда началась пандемия, они увидели в этом возможность изменить образ жизни.

«Коронавирус открыл нам глаза. Мы начали думать о своем здоровье и о том, как улучшить его», — рассказал Марлон.

1 апреля они начали худеть. Пара занималась спортом дома при помощи видеотренировок. Но через месяц Марлон предложил Камилль начать бегать и к маю пробежать 50 километров. «Я очень сомневалась в этом. Я пробовала бегать раньше, и не могла пробежать более 30 секунд без остановки», — подчеркнула она.

1 мая они пробежали и прошли 3,7 километра вокруг местного бизнес-парка, затем стали бегать по 12-16 километров в неделю. «Сначала было тяжело, но прогресс был удивительным. Хотя мы не могли бежать далеко и быстро, с каждым днем наши результаты улучшались, и становилось проще. Бег изменил наше отношение к тренировкам», — подчеркнула Камилль. К концу мая американцы достигли своей цели — пробежали 50 километров. Сейчас они бегают по три-четыре дня в неделю, по пять километров за раз.

Супруги изменили и свои пищевые привычки. «Мы не следуем конкретной диете. Вместо этого я создала сбалансированный план питания, который подходит нашему образу жизни. Мы не ограничиваем себя в еде, которую любим, мы просто едим ее в умеренных количествах», — сказала Камилль.

За семь месяцев Камилль похудела на 11 килограммов, а Марлон — на 41 килограмм.

«Мы планируем пробежать первый официальный марафон в годовщину нашей первой пробежки и собираемся участвовать по меньшей мере в пяти забегах в следующем году», — заявила Камилль.