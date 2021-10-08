Мужчина рассказал о похудении на 26 килограммов за пять месяцев

Индиец сбросил 26 килограммов за пять месяцев и описал, как ему это удалось

34-летний индиец Суйог Савант, страдавший от избыточного веса, сумел сбросить 26 килограммов за пять месяцев. О том, как ему удалось достичь такого результата, он рассказал изданию The Times of India.

Савант, работающий кадровиком, утверждает, что не раз хотел похудеть, но не прилагал к этому серьезных усилий и потому не мог ничего добиться. Он решил больше не медлить лишь после вспышки COVID-19, во время которой тяжело заболели его знакомые. К тому времени мужчина весил 108 килограммов при росте 173 сантиметра.

Для похудения ему предстояло улучшить свое питание и повысить физические нагрузки. Индиец описал свою тактику: он стал внимательно следить за размером порций, есть в строго определенное время и тщательно прожевывать пищу.

Одновременно он начал домашние тренировки, первое время состоявшие из выпадов, приседаний, отжиманий и других упражнений, в которых используется вес тела. «Выпады поначалу давались очень тяжело, — вспоминает мужчина. — У меня едва сгибались колени». Спустя четыре месяца Савант перешел к силовым тренировкам, каждый раз фокусируясь на разных группах мышц. Индиец подчеркивает, что при похудении необходимо упорство.

«Полностью выкладывайтесь в первые три недели, и тогда постепенно все это превратится в привычку, — советует он. — Сосредоточьтесь на процессе, и результат не заставит себя ждать».

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании похудела на 154 килограмма за пять лет без хирургического вмешательства. Главной целью муж и жена поставили перед собой путешествие в Малайзию к родственникам.