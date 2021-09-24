Мужчина сбросил 84 килограмма и назвал три правила похудения

Весивший 159 килограммов житель Техаса, США, 38-летний Эндрю Крокетт сбросил 84 килограмма за четыре года и назвал три главных правила похудения, с помощью которых ему и удалось добиться впечатляющих результатов. Об этом сообщает Today.

Крокетт рассказал, что в 2017 году он путешествовал по Египту и поднимался на гору Синай. Тогда его вес составлял почти 160 килограммов, но его это не беспокоило. В какой-то момент американец почувствовал, что ему становится все труднее забираться на вершину и решил доехать остаток пути на верблюде. Он подошел к погонщику верблюдов, но тот отказал ему со словами, что животное слишком маленькое для его габаритов и не выдержит его веса. В итоге Крокетт не смог взойти на вершину Синая.

Мужчина вернулся из поездки с намерением похудеть. Он сообщил своей подруге, что планирует сделать операцию по снижению веса. В ответ она посоветовала Крокетту начать ходить в спортзал и правильно питаться.

Американец стал больше двигаться: он ходил по беговой дорожке, поднимался по лестнице вместо лифта и выгуливал собаку дольше обычного. Крокетт решил постепенно увеличивать нагрузку и концентрироваться не на том, от чего он отказывался, а на том, что получал благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.

Тем, кто хочет похудеть, Крокетт рекомендует следовать трем правилам. Первое — найти тех, кто вдохновляет и помогает на пути перемен. Мужчине помогали его подруга и персональный тренер. Второе правило — не забывать про свою ценность в любом весе и теле. Американец объяснил, что люди часто думают, что похудение сделает их более счастливыми и важными для окружающих, но он убежден, что это не так. «Похудение не увеличило мою ценность. Когда мы худеем, нам кажется, что все станет намного лучше. Но это не так», — сказал он. Третье и последнее правило — определить мотивацию похудения. По словам Крокетта, для него главной причиной сброса веса было желание вернуться к активным путешествиям.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии 37-летний Ли Форсайт сбросил 73 килограмма за восемь месяцев и раскрыл свой секрет. Мужчина начал меньше есть и больше двигаться.