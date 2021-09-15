Мужчина рассказал о похудении на 20 килограммов за семь месяцев

Работник банка Сачин Сингх из индийского города Бангалор, штат Карнатака, сбросил 20,5 килограмма за семь месяцев и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает The Times of India.

44-летний Сингх рассказал, что весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что ему было трудно подобрать одежду. Друзья и родственники подшучивали над лишним весом мужчины, заставляя его еще больше сомневаться в себе. Со временем лишние килограммы начали отражаться на состоянии здоровья индийца: он стал вялым, ему было тяжело активно двигаться. Тогда он принял решение изменить свои пищевые привычки и образ жизни.

Мужчина постарался полностью отказаться от сахара и изменил режим сна: он ложился в 22:00, а просыпался в 04:30. На завтрак индиец съедал два куска черного хлеба с двумя вареными яйцами. Он обедал коричневым рисом с супом из чечевицы со специями, сезонными овощами и салатом из огурцов и помидоров. В меню на ужин, который Сингх старался съедать не позднее 18:30, было овощное рагу и суп из чечевицы.

Каждый день Сингх пробегал по десять километров и в течение 60-90 минут занимался йогой. Перед тренировкой он съедал один банан, а после выпивал протеиновый коктейль.

Тем, кто хочет похудеть, индиец советует помнить, что тело каждого человека — «храм, о котором нужно заботиться». По его мнению, формула успешного похудения на 80 процентов состоит из правильного питания, а на 20 процентов — из занятий спортом и физической активности.

Ранее сообщалось, что весивший 170 килограммов житель индийского города Дели похудел на 72 килограмма за семь месяцев. Индиец стал придерживаться системы интервального голодания.