Мужчина устал от скачков давления и похудел на 73 килограмма за восемь месяцев

Шотландец стал «меньше есть и больше двигаться» и похудел на 73 килограмма

Житель Шотландии 37-летний Ли Форсайт сбросил 73 килограмма за восемь месяцев и раскрыл свой секрет. Об этом сообщает Belfast Live.

Форсайт рассказал, что в ноябре 2020 года стал весить 158 килограммов. Мужчина решил похудеть, когда устал от проблем со здоровьем и постоянных скачков давления, для нормализации которого ему приходилось пить таблетки. Шотландец не мог застегнуть на себе ремень безопасности в самолете, а прохождение турникетов при входе на футбольный стадион стало настоящим препятствием. «Даже покупка одежды была кошмаром. Я начал постоянно носить гавайские рубашки», — рассказал Форсайт.

«Я сбросил 73 килограмма без занятий в спортзале и радикальных диет. Я просто меньше ел и больше двигался. Это простая формула», — сказал Форсайт. Он объяснил, что раньше ужинал замороженной пиццей, чипсами и сладостями, а среди дня перекусывал готовой едой. Решив изменить свой образ жизни, Форсайт отказался от шоколада, картофеля, макарон и алкоголя. Он питался здоровой едой и добавил большое количество овощей в ежедневный рацион. В выходные мужчина позволял себе съедать любимые лакомства в ограниченных количествах, а с понедельника снова возвращался к правильному питанию.

Форсайт купил наушники и удобные кроссовки и каждый день проходил по 10 километров. В итоге за восемь месяцев он сбросил 73 килограмма. Недавно шотландец начал ходить в спортивный зал, чтобы подтянуть обвисшую после похудения кожу.

Ранее сообщалось, что весивший 100 килограммов житель индийского города Газиабад, штат Уттар-Прадеш, похудел на 36 килограммов за полгода. Он сел на жесткую диету, начал регулярно тренироваться и в итоге потерял треть веса.