110-килограммовый мужчина похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 110 килограммов житель индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 25 килограммов за семь месяцев. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

46-летний Аншул Махшвари понял, что лишний вес мешает ему жить и добиваться целей. В какой-то момент стрелка на его весах добралась до 110 килограммов. Мужчина видел множество историй успеха худеющих людей и решил, что тоже может изменить ситуацию в лучшую сторону.

В первую очередь он изменил рацион, главным принципом стал отказ от фастфуда и алкоголя. Теперь на завтрак он съедает сезонные фрукты. На обед — овощной суп и большую миску салата, а также блюда из бобовых. Индиец ужинает супами и овощами. Махшвари полностью исключил из рациона рис, но изредка позволяет себе немного, заедая супом из чечевицы.

Мужчина не занимается спортом за исключением ежедневных прогулок. Он считает, что ходьба и контролируемая диета — это лучший способ сбросить вес. Махшвари подчеркнул, что, как только он начал сбрасывать вес, его лицо стало стройнее, и он перестал быть зависим от таблеток для снижения давления.

Он отметил, что видел положительный результат, и это помогало ему не сдаваться. «Я знал, что если другие смогли это сделать, я тоже смогу», — пояснил мужчина. Он намерен продолжить худеть до тех пор, пока не достигнет веса в 75-80 килограммов. «Я понял, что нужно придерживаться истоков. Образ жизни, который вели наши предки, помог мне сбросить 25 килограммов. Теперь, когда я вижу, насколько более здоровой стала моя кожа, у меня еще больше энтузиазма», — заявил он.

Ранее сообщалось, что весившая 98 килограммов жительница Лондона, Великобритания, за год похудела на 36 килограммов благодаря отказу от одной привычки — сидеть в соцсетях. Как только англичанка перестала туда заходить, она начала видеть первые результаты в похудении.