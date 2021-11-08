104-килограммовый мужчина похудел на 34 килограмма и раскрыл секрет успеха

Весивший 104 килограмма житель индийского города Пуна, штат Махараштра, за год похудел на 34 килограмма. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

31-летний Вишал Сачдева набрал лишний вес во время введенного из-за пандемии COVID-19 локдауна. Он работал из дома, страдал от нехватки двигательной активности, много ел и в результате располнел до 104 килограммов. В какой-то момент мужчина посмотрел на себя в зеркало и понял, что необходимо менять образ жизни.

Индиец скачал мобильное приложение для занятий фитнесом, но позже понял, что главный вклад в похудение внесла правильная диета. Сачдева начал изучать информацию о фитнесе и правильном питании и в конце концов получил сертификат консультанта в этой области.

Теперь на завтрак он съедает два яйца, два яичных белка и два ломтика хлеба. На обед — по 40 граммов супа-пюре из бобовых, риса и соевых наггетсов, а также 150 граммов творога и 250 граммов салата. Ужин индийца состоит из 100 граммов жареного сыра с 200 граммами овощей и 35 граммами протеинового коктейля на воде. Перед тренировкой Сачдева выпивает 200 миллилитров черного кофе и съедает 100 граммов банана. После тренировки — 35 граммов протеинового коктейля на воде, два яйца, два яичных белка и два куска хлеба.

Индиец очень редко позволяет себе вредную пищу. Например, иногда он съедает домашний брауни с мороженым или индийские домашние сладости. Сачдева предпочитает домашнюю пищу, так как это позволяет контролировать, из чего она приготовлена и сколько в ней калорий.

Мужчина выполняет силовые тренировки, в которых каждый день делает акцент на два типа мышц. Его тренировка длится полтора часа, после чего Сачдева посвящает 15 минут кардионагрузке.

«Самым главным секретом похудения я считаю диету. Если вы потребляете больше пищи, чем требуется вашему телу, вы растолстеете, причем вне зависимости от того, насколько здоровую пищу вы едите. Первым маленьким шагом, который я сделал, стал отказ от переедания, от тяжелой, жирной пищи и полуфабрикатов», — заявил он. Кроме того, мужчина отказался от сладких напитков и алкоголя. Сачдева советует ходить по десять тысяч шагов ежедневно или регулярно заниматься спортивными тренировками.

По его словам, важно хорошо высыпаться. Он спит по восемь часов ежедневно. «Изменения не происходят за день, также как мы и не набираем вес за день. Медленно и постепенно результаты появятся, и их удастся сохранить на долгое время. Последовательность — это главное», — подчеркнул мужчина.

Для мотивации Сачдева установил на рабочий стол компьютера фотографию модели с красивой фигурой. Каждый раз, когда он пробуждается и ленится заниматься, он смотрит на это изображение и думает, что однажды сможет стать таким же.

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