110-килограммовый мужчина похудел на 30 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 110 килограммов житель индийского города Хосапете, штат Карнатака, похудел на 30 килограммов за восемь месяцев. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

35-летний айтишник Манджунат Джи Эн решил сесть на диету после того, как встал на весы и увидел отметку в 110 килограммов. К тому же из-за лишнего веса он постоянно чувствовал себя уставшим и не мог купить нормальную одежду. Мужчина решил исправить ситуацию, изучил рекомендации специалистов и сделал вывод, что будет придерживаться традиционной диеты, а не следовать модным способам похудения.

Теперь на завтрак мужчина съедает традиционный индийский завтрак: лепешки из риса или проса и блинчики с овощами. После тренировки он пьет протеиновый коктейль. На обед Манджунат готовит себе белый рис, суп из бобовых и овощи. Ужинает индиец лепешками из сдобного теста, овощами и творогом. Иногда он позволяет себе немного картофельных чипсов, мороженого или сладостей. Худеющий считает калории и не позволяет себе превышать дневную норму.

Индиец практикует силовые тренировки, дополняя их кардионагрузкой и получасовыми вечерними прогулками. Он старается проходить более десяти тысяч шагов ежедневно и раз в неделю устраивает пробежки. Айтишник полностью отказался от алкоголя, начал рано ложиться спать и рано вставать.

«Я считаю, что все должны знать главный секрет: следуйте накопленной многими поколениями мудрости. Модные диеты, которые рекламируют так называемые "эксперты", никогда не работают. Если вам обещают быстрое похудение без тяжелых усилий, это точно не сработает», — заявил он.

Мужчина подчеркнул, что он видит результаты, и это помогает ему сохранять мотивацию. Кроме того, он благодарит за помощь своих тренеров. «В отличие от тех времен, когда я вел сидячий образ жизни, теперь мое сознание настроено на тренировки. Я никогда их не пропускаю. Это позволяет мне оставаться дисциплинированным и сжигать калории», — рассказал индиец.

Ранее сообщалось, что весившая 75 килограммов жительница индийского города Мумбаи села на жесткую диету и сбросила 25 килограммов за семь месяцев. Она хотела быстро сбросить вес, поэтому полностью отказалась от вредной пищи, сахара и выпечки.