75-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха

В Мумбаи женщина сбросила 75 килограммов за семь месяцев благодаря жесткой диете

Весившая 75 килограммов жительница индийского города Мумбаи села на жесткую диету и сбросила 25 килограммов за семь месяцев. Секреты ее успеха раскрыло издание Times of India.

20-летняя дизайнер одежды Нишита Сингх испытывала множество трудностей из-за полноты. Индианку унижали друзья, она постоянно выслушивала шутки о своем внешнем виде и начала испытывать трудности с выбором одежды. Кроме того, избыточный вес негативно сказывался на ее здоровье.

Женщина решила изменить образ жизни, похудеть и начать заниматься спортом. Теперь она начинает свой день, выпивая стакан настоянной на воде зиры и съедая вымоченный миндаль на голодный желудок. На завтрак у Сингх овсянка с бананом, капуста, рис, обжаренная манная или рисовая крупа, пшеничные лепешки или яйца. На обед женщина предпочитает лепешку из просо, миску овощей и творог. На ужин индианка съедает тушеный рис с машем и обжаренными в масле специями.

Перед тренировкой Сингх ест фрукты, а после — выпивает коктейль из жареной нутовой муки. Она употребляет не менее трех литров воды ежедневно и питается пищей только домашнего приготовления.

Сингх подчеркнула, что хотела быстро сбросить вес, поэтому полностью отказалась от вредной пищи, сахара и выпечки. Кроме того, она не позволяла себя никаких поблажек. Женщина занимается тренировками по пять-шесть раз в неделю. Больше всего ей нравится сочетать ходьбу с йогой.

Чтобы сохранять мотивацию, индианка перестала общаться с людьми, которые подшучивали над ней, и оставила в своем окружении только позитивно настроенных друзей, которые подбадривают ее. Самой большой мотивацией она назвала способность носить одежду, которая раньше ей не подходила.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, за полтора года похудела на 26 килограммов. Она подобрала хорошую диету и начала заниматься спортом.