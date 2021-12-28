На Украине призвали отказаться от вступления в НАТО и удариться в конфуцианство

Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» призвал перестать предпринимать постоянные попытки вступить в НАТО, поскольку они не принесут никакого результата. По его мнению, стране нужно отказаться от того курса, которым она следует сейчас, и попробовать удариться в конфуцианскую модель «золотой гармонии».

«Вступления Украины в НАТО не будет, все эти попытки безрезультативны. Я давно уже говорю, что у Украины есть один возможный вариант развития государственности и коммуникаций со всеми блоками и альянсами — это конфуцианская модель золотой гармонии, которая раньше была в Китае на вооружении. Это политика трех отказов — отказ от чрезмерного сближения, от чрезмерной конфронтации и от посягательств на чужие зоны влияния. Только при такой политике мы сможем развиваться», — рассказал эксперт.

Ранее Лазарев заявил, что власти страны дают огромное количество разных обещаний, которые сводятся к тому, что у граждан должен улучшится уровень жизни. Однако он подчеркнул, что уровень действительно растет, но лишь для отдельной части населения.