На Украине рассказали о «криворуком» подходе властей к выполнению обещаний

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что власти Украины дают огромное количество разного рода обещаний, которые либо не выполняются вовсе, либо же при их исполнении уровень жизни действительно улучшается, но лишь для отдельной части населения.

По его словам, залогом качество должно стать не число обещаний, а качество их выполнения. Он отметил, что гражданам дали слово улучшить качество жизни и слово свое держат, однако улучшается оно только у отдельных, социальных и политических элементов, которые к народу Украины не имеют абсолютно никакого отношения.

«Если говорить о выполнении обещаний, и что чувствует народ Украины, то я, когда езжу по стране, я общаюсь с украинцами и вижу их настоящие, реальные проблемы. Я вижу, когда пенсионерам-инвалидам индексируют пенсию на семь гривен. Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так ручки растут», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов считает, что Конституция Украины 1991 года полностью себя изжила, поскольку жизнь граждан не соответствует ровным счетом ничему из того, о чем в ней говорится. Он назвал действующий основной закон государства хорошей сказкой для украинцев.