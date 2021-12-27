На Украине признали несоответствие жизни граждан «ни одной букве из конституции»

Экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов эфире телеканала «НАШ» признал, что конституция страны на сегодняшний день полностью изжила себя, поскольку жизнь украинцев совершенно не соответствует ее содержанию. Он назвал основной закон государства хорошей сказкой для граждан.

«Я считаю, что Конституция Украины 1991 года себя полностью изжила, а мы не отвечаем буквально ни одной букве этой конституции. Мы не унитарное государство, у нас не бесплатное образование и обучение, у нас недра не принадлежат народу, у нас не демократическое государство, гарантия жизни не обеспечивается, гарантия свободы слова тоже под очень большим вопросом. Поэтому все, что там написано на сегодняшний день, — это хорошая сказка», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Украина после распада СССР потеряла каждого пятого жителя страны (20 процентов населения) и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат).