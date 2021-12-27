Украина потеряла каждого пятого жителя после распада СССР

Украина после распада СССР потеряла каждого пятого жителя страны (20 процентов населения) и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат).

«За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя (было 52 миллиона, а стало 41,6 миллиона человек)», — отмечает издание.

Антилидером списка оказалась Латвия, потерявшая 28,3 процента населения, за ней оказалась Литва (минус 24,5 процента) и Грузия (минус 23,2 процента). Наибольший прирост населения зафиксировали в Таджикистане (плюс 76,6 процента), Узбекистане (плюс 63,4 процента), Туркменистане (плюс 59,2 процента) и Киргизии (плюс 47,7 процента). Население России уменьшилось на 2,9 процента, Белоруссии — на 7,8 процента.

Всего население Советского Союза перед распадом составляло 288,14 миллиона жителей. Теперь общее население всех стран, не считая самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, составило 295,67 миллиона человек. В общей сложности за 30 лет рост населения на территории бывшего СССР составил 7,53 миллиона человек, или 2,6 процента.

Ранее сообщалось, что за 11 лет с Украины уехали и не вернулись 3,3 миллиона граждан страны. В 2021 году выезжающие из страны украинцы поставили рекорд — за 10 месяцев уходящего года уехали 600 тысяч человек.