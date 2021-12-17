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Статистика показала рекордный отток населения с Украины

В 2021 году с Украины выехали и не вернулись рекордные 600 тысяч граждан

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Согласно данным статистики, за 11 лет с Украины уехали и не вернулись 3,3 миллиона граждан страны. В 2021 году выезжающие из страны украинцы поставили рекорд — за 10 месяцев уходящего года уехали 600 тысяч человек, передает Telegram-канал «Опендатамедиа».

В течение 11 лет с Украины выезжало порядка полумиллиона граждан. Некоторое снижение наблюдалось в 2014-м, однако счет все равно шел на сотни тысяч человек. Некоторые из украинцев возвращаются не в течение года, а на следующий, поэтому общее число покинувших страну сейчас насчитывает 2,6 миллиона человек.

Однако если предположить, что 600 тысяч выехавших не вернутся сами или не будут заменены другими вернувшимися в ноябре-декабре, то 11-летний отток населения составит рекордные 3,3 миллиона человек. Это больше, чем все население Крыма и Севастополя.

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13 декабря

Информация в Telegram набрала достаточно много откликов. Люди пишут, что не хотят возвращаться домой из-за плохих экономических и социальный условий. «Люди бегут даже не столько от низких доходов, сколько от полного беззакония и отсутствия верховенства права», — предположил один из комментаторов.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко призвал украинцев экономить природный газ. По словам главы энергетической компании, Украина рассматривает переход коммунальных потребителей на биогаз — его можно сделать из отходов сельскохозяйственного производства или переработки мусора.

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Дмитрий Настасьев
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