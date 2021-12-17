Глава «Нафтогаза» призвал украинцев к экономии

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призвал жителей страны к экономии. Об этом он сообщил в эфире «Право на власть» телеканала «1+1».

По словам Витренко, национальная компания не сможет долго покрывать действующие цены. «Будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — заявил он.

Витренко считает, что коммунальным предприятиям следует переходить с природного газа на биогаз. Его можно сделать из отходов сельскохозяйственного производства или переработки мусора — так Украина сможет заменить как минимум пять миллиардов кубометров газа, считает он. Глава «Нафтогаза» добавил, что если бы потребление газа на душу населения на Украине было таким же, как, например, в Польше, то страна могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.

15 декабря в «Газпроме» сообщили, что по состоянию на 13 декабря на Украине почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. Как следует из данных «Оператора ГТС Украины», к 14 декабря запасы опустились уже ниже уровня начала закачки в этом году. Ранее 14 декабря Витренко заявил, что отопительный сезон на Украине пройдет без перебоев, поскольку накоплены «нормальные» запасы газа.