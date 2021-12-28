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В России запустили сервис для помощи бездомным животным «Другоскоп»

Сервис астрологической совместимости с котами и собаками из приюта запустили в России

Фото: Pixabay

Сервис астрологической совместимости с котами и собаками из приюта «Другоскоп» начал функционировать в России. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 декабря.

Сообщается, что проект запустил сервис помощи бездомным животным Teddy Food совместно с новым онлайн-медиа «Искра». Пользователям сети необходимо ввести дату своего рождения на стартовой странице сайта, после чего алгоритм выберет из 25 приютских котов и собак особь с наиболее подходящим по гороскопу характером.

Отмечается, что участники смогут забрать животное домой или покормить его в режиме реального времени, направив денежные средства приюту на сайте «Другоскопа». Известно, что в каждой клетке установлена камера видеонаблюдения, с помощью которой любой желающий имеет возможность круглосуточно наблюдать за питомцем.

«Благотворительность становится все более популярным занятием, но тут есть и обратная сторона — человеку сложно выбрать, кому именно помочь. Мы стремились сделать проект максимально человечным, с помощью развлекательного формата гороскопа привлечь внимание максимально широкой аудитории», — высказался основатель Teddy Food Павел Котосов.

В ноябре появилась информация о том, что в Казани провели благотворительную акцию «Дай лапу». В рамках события посетители могли забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в учреждении.

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Майя Пономаренко
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