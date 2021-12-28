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Россиянам упростили получение компенсаций на погашение ипотеки

Правительство РФ упростило порядок получение ипотечных компенсаций многодетными семьями

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российское правительство упростило порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина. С 2022 года семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через портал госуслуг.

До сих пор многодетным, желающим воспользоваться господдержкой, приходилось лично относить соответствующие заявления в банки. Вся процедура получения помощи в среднем занимала около двух недель. С 2022 года заявление и все необходимые документы будут подаваться в электронном виде. Деньги на погашение ипотеки власти обещают переводить в банки в течение семи рабочих дней.

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Ипотечная помощь в размере 450 тысяч рублей может быть оказана семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Возраст старших детей не имеет значения.

Ранее стало известно, что качество обслуживания ипотечных кредитов в России растет: доля «просрочки» в общем объеме ипотеки к 1 ноября 2021 года опустилась до 0,6 процента, год назад она составляла 0,9 процента.

Нина Ташевская
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