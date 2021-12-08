Россияне стали лучше платить по ипотеке

Качество обслуживания ипотечных кредитов в России растет: доля «просрочки» в общем объеме ипотеки к 1 ноября 2021 года опустилась до 0,6 процента, год назад она составляла 0,9 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.
Издание отмечает, впрочем, что статистическое улучшение платежной дисциплины ипотечников, вероятно, стало следствием ипотечного бума — непосредственно после получения кредита граждане почти всегда вносят платежи вовремя, ухудшаться ситуация обычно начинает спустя несколько лет.
В целом, как свидетельствуют данные ЦБ, в стране наблюдается спад объемов ипотечного кредитования: в сентябре он составлял 5,3 процента, затем усугубился до 8,4 процента. Всего в октябре было выдано ипотеки на 501 миллиард рублей (год назад в том же месяце — 546 миллиардов).
Переход ипотечного рынка к стабилизации объяснятся повысившейся стоимостью квадратного метра и ростом ставок по кредитам. Средневзвешенная ставка по ипотеке к началу ноября достигла 7,7 процента годовых. «Долгосрочно же происходящее на ипотечном рынке говорит о его насыщении, по крайней мере при нынешних доходах населения и экономическом росте», — заключает издание.
Ранее, в ноябре, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает необходимым продление программы льготной ипотеки в России. Как отметила Набиуллина, ЦБ предлагает завершить ее в намеченный срок, так как помимо льготной ипотеки на новостройки, в России действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.