Россияне стали лучше платить по ипотеке

Качество обслуживания ипотечных кредитов в России растет: доля «просрочки» в общем объеме ипотеки к 1 ноября 2021 года опустилась до 0,6 процента, год назад она составляла 0,9 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

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Издание отмечает, впрочем, что статистическое улучшение платежной дисциплины ипотечников, вероятно, стало следствием ипотечного бума — непосредственно после получения кредита граждане почти всегда вносят платежи вовремя, ухудшаться ситуация обычно начинает спустя несколько лет.

В целом, как свидетельствуют данные ЦБ, в стране наблюдается спад объемов ипотечного кредитования: в сентябре он составлял 5,3 процента, затем усугубился до 8,4 процента. Всего в октябре было выдано ипотеки на 501 миллиард рублей (год назад в том же месяце — 546 миллиардов).

Переход ипотечного рынка к стабилизации объяснятся повысившейся стоимостью квадратного метра и ростом ставок по кредитам. Средневзвешенная ставка по ипотеке к началу ноября достигла 7,7 процента годовых. «Долгосрочно же происходящее на ипотечном рынке говорит о его насыщении, по крайней мере при нынешних доходах населения и экономическом росте», — заключает издание.

Ранее, в ноябре, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает необходимым продление программы льготной ипотеки в России. Как отметила Набиуллина, ЦБ предлагает завершить ее в намеченный срок, так как помимо льготной ипотеки на новостройки, в России действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.