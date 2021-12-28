Президент Эстонии выразил готовность встретиться с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в интервью телеканалу ETV+.

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом, по мнению Кариса, на данный момент международная ситуация меняется почти каждый день. Поэтому переговоры с российским лидером должны вести все страны НАТО и Европы вместе. «Думаю на данный момент это самая важная задача», — заключил эстонский президент.

24 декабря Алар Карис призвал западные страны отказаться от предложений России по безопасности и заявил, что об их обсуждении «не может быть и речи». Он назвал предложения Москвы «списком команд» и призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием.