Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета в Новый год

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов с отправлением в новогодние праздники, купленных россиянами. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, наиболее дорогостоящим оказался перелет из Москвы в Канкун (Мексика) на 2 января — клиент сервиса заплатил за билет в обе стороны в бизнес-классе 450 тысяч рублей. Второе место заняли авиабилеты из Санкт-Петербурга в Джакарту (Индонезия) и обратно стоимостью в 362 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает полет по маршруту Москва — Пхукет — Москва за 313 тысяч рублей.

В список также вошли авиабилеты из Москвы в Нуакшот (Мавритания) и обратно за 241 тысячу рублей, из Москвы в Горно-Алтайск за 190 тысяч, а также из Москвы в Варадеро (Куба) за 166 тысяч рублей.

Самый дорогой билет на поезд на зимние каникулы обошелся клиенту сервиса в 69,8 тысячи рублей — такую цену он заплатил за поездку на «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву. На втором месте оказались билеты по обратному маршруту, из Москвы в Санкт-Петербург за 25 тысяч рублей.

Ранее в декабре стало известно, что российские авиакомпании решили отказаться от повышения цен на авиабилеты в 2022 году из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке и медленно восстанавливающегося спроса. Ценник на авиабилеты по России в 2021 году упал на 10-15 процентов на фоне роста аэропортовых сборов и резкого подорожания авиатоплива.