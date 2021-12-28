Экс-главу томского штаба Навального обвинили в создании экстремистской группы

Депутата городской думы Томска Ксению Фадееву, которая ранее возглавляла региональный штаб Алексея Навального (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской), обвинили в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания, которое было назначено для избрания Фадеевой меры пресечения, представитель Следственного комитета России (СКР) заявил, что она не признала свою вину.

Ранее 28 декабря появилась информация о задержании Фадеевой. Также сообщалось, что данным делом занимаются следователи центрального аппарата СКР.