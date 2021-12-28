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В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального

СК задержал депутата думы Томска Фадееву, ранее возглавлявшую местный штаб Навального

Фото: @ksushafadeeva

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) работают по делу депутата думы Томска и бывшего руководительницу штаба Навального в Томской области (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признанного экстремистской организацией) Ксении Фадеевой. О задержании сообщил источник ТАСС в органах власти

«По делу Ксении Фадеевой работают следователи центрального аппарата СК России», — сообщил собеседник агентства.

31 августа Фонд борьбы с коррупцией официально прекратил свое существование как юридическое лицо, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

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Анастасия Шейкина
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