Арестованы трое помогавших Навальному в расследованиях

В Москве арестованы три человека, обвиненных в продаже личных данных людей через даркнет. В числе прочего они невольно помогли в расследованиях основателю ФБК Алексею Навальному (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, задержаны были Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. С помощью даркнета искали клиентов и продавали им личные данные различных граждан (телефоны, адреса или другое). Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции.

Подобные данные, по словам источника, были использованы Навальным для одного из его расследований. Он утверждает, что мужчины не знали, что одним из их клиентов является основатель ФБК.

Всем троим предъявлены обвинения по статьям 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») и 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ. В Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что Катков, Зеленцов и Зайцев отправлены под домашний арест.