Песков высказался о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с основателем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5, передает РИА Новости.

Песков, отвечая на вопрос французской журналистки о положении Навального в тюрьме, ответил: «Будем надеяться, что он не умрет (в заключении — прим. «Ленты. ру»)... Слава богу, что он жив». Он также рассказал, что сначала в исправительном учреждении Навальный «начал голодать», но со временем «начал есть». Помимо этого, представитель Кремля подчеркнул, что Россия так и не получала ответов об инциденте с Навальным.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания «Российская энергетическая неделя», заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления. По словам главы государства, переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. «Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит», — посоветовал Путин.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.

