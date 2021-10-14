Путин ответил на вопрос об «условиях для жизни» Навального

Путин: Россия не будет ставить в эксклюзивные условия тех, кто прикрывается политикой

Россия не будет предоставлять эксклюзивные условия в местах лишения свободны для заключенных, которые прикрываются политикой. Так глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о готовности улучшить «условия для жизни» отбывающего наказание в колонии основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, кроме Навального есть и другие люди, нарушившие законы государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что основатель ФБК находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления. Он также добавил, что переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока блогеру Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Вместе с тем основателю ФБК сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.