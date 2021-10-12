Москва призвала партнеров к предметным ответам по Навальному

Москва ожидает от европейских партнеров предметных ответов по инциденту с политиком Алексеем Навальным (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) в ближайшие дни. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Германию, Францию и Швецию предоставить запрошенную информацию к 16 октября. По его словам, без этих данных не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть наличие состава преступления в ситуации с Навальным.

«Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников [Конвенции о запрещении химического оружия] КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», — подчеркнул Воронцов.

8 октября Кремль потребовал от Германии в течение десяти дней предоставить России информацию о том, кто сопровождал Навального во время его перелета из Омска в Берлин. Также МИД РФ напомнил, что правительство ФРГ отказалось предоставлять данные об инциденте с Навальным даже депутатам бундестага.