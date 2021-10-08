Россия потребовала от Германии предоставить информацию по Навальному

Германия должна в течение 10 дней предоставить России информацию о том, кто сопровождал политика Алексея Навального (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией) во время его перелета из Омска в Берлин. Об этом сообщается в тексте демарша Кремля в адрес ОЗХО, опубликованном на сайте российского МИД.

«Кто был тот человек, который сопровождал А.Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин? Какова была его ведомственная принадлежность?» — говорится в тексте демарша. Также МИД РФ напомнил, что правительство ФРГ отказалось предоставлять данные об инциденте с Навальным по требованию даже депутатам бундестага.

«Таким образом, правительство Германии фактически препятствует проведению в Российской Федерации официального расследования, отказывая нашей стране под надуманными предлогами», — подчеркивается в заявлении. МИД обратился с просьбой к ОЗХО проконтролировать выполнение ФРГ, Францией и Швецией своих обязательств.

Ранее стало известно, что Россия ответила на письма группы из 45 стран-участниц ОЗХО по ситуации с Навальным. По словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, ответ Кремля «был достойным и выверенным с юридической точки зрения».