Россия ответила 45 странам-участницам ОЗХО на запрос по ситуации с Навальным

Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 странам-участницам по ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией). Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Его слова передает ТАСС.

«Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ», — заявил дипломат. Ранее запрос подали так называемые «встревоженные» инцидентом с оппозиционным политиком иностранные государства-члены ОЗХО. Сразу же после ответа Россия направила встречный запрос в ОЗХО.

«Под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО вновь передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле», — добавил Шульгин. Также запрос был направлен в технический секретариат ОЗХО.

Шульгин подчеркнул, что этот орган сообщал ложные сведения российской стороне о том, каких договоренностей достиг по содействию Германии в расследовании инцидента с Навальным. «Когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального, в организации уверяли нас, что они не знают, какого содействия хотят немцы», — сказал дипломат.

Ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов на Генассамблее ООН напомнил, что ОЗХО отказалась оказать техническое содействие Москве в расследовании инцидента с Навальным.