В МИД России объяснили «странное поведение» ОЗХО в ситуации с Навальным

Дипломат Воронцов о поведении ОЗХО в ситуации с Навальным: видимо, им есть что скрывать

В МИД России объяснили поведение секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отказавшегося сотрудничать с Россией по расследованию с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией). Об этом заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат предположил, что логичное объяснение такого «странного поведения» может быть одно — им есть «что скрывать и чего опасаться».

«Всем, кто призывает Россию в сотрудничестве с ОЗХО провести расследование произошедшего с господином Навальным, хотели бы еще раз напомнить факты. Год назад РФ обратилась в техсекретариат ОЗХО за оказанием технического содействия по статье 8 конвенции. Но помощи мы так и не дождались», — объяснил Воронцов.

По его словам, секретариат погрузился в бюрократическую волокиту и затягивал направление своих экспертов в Россию. Кроме того, Москве выдвигали «собственные» требования, добавил Воронцов. России пришлось констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных «транспарентных и понятных модальностей», заключил дипломат.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что версия об отравлении Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. Дипломат указала на то, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.