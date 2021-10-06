Посольство России ответило на обвинения США по делу Навального

Обвинения США по делу Навального ничем не подтверждены, заявили в посольстве России

Посольство России ответило на обвинения США по делу Алексея Навального (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией) на своей странице в Facebook.

Дипломаты обратили внимание на то, что дело Навального с первых часов сопровождалось «агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов». Их центральным тезисом стало ничем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера, напомнили там, назвав обвинения американской стороны голословными.

В посольстве отметили, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ еще в 2017 году. При этом США остаются единственной страной в мире, которая не уничтожила «внушительный» арсенал химоружия. «Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», — заявили российские дипломаты.

Ранее США совместно с 44 странами передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по делу Алексея Навального. В соответствии с документом, Россия должна предоставить ответ в течение 10 дней.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.