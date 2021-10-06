США передали России вопросы по делу Навального

Соединенные Штаты совместно с 44 странами передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по делу об отравлении Алексея Навального (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Уточняется, что вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия. В соответствии с документом, Россия должна предоставить ответ в течение 10 дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что версия об отравлении Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. Дипломат указала на то, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.