В Госдуме нашли в докладе ОЗХО причастность ФРГ к провокации с Навальным

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратила внимание на несостыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в той части, где говорится об отравлении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), и сочла их доказательством причастности ФРГ к антироссийским провокациям. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, комиссия Госдумы вслед за официальным представителем МИД России Марией Захаровой заметила противоречия в докладе ОЗХО.

«Информация о подключении своих экспертов по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России требует официальных разъяснений. Пока же доклад ОЗХО расцениваем в качестве доказательства причастности властей ФРГ к провокации в отношении России», — отметил Пискарев.

Также он добавил, что комиссия продолжает фиксировать незаинтересованность Германии в прояснении деталей и обстоятельств в данном деле. В частности, отметил Пискарев, в ФРГ было направлено восемь обращений Генпрокуратуры РФ с просьбой оказать содействие в расследовании по ситуации с Навальным, однако ни одного ответа из бундестага не поступило.

«Налицо продолжительная пропагандистская кампания, осуществляемая с целью введения санкций против России, в связи с чем данный вопрос остается в повестке комиссии», — резюмировал Пискарев.

Ранее Захарова заявила, что версия об отравлении Алексея Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах в докладе ОЗХО. «Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием (...) Падает занавес. А за ним и декорации», — написала Захарова, добавив, что все произошедшее было разыграно заранее.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме блогера следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.