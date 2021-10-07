Россия отвергла обвинения Запада в применении «Новичка»

Россия категорически отвергает обвинения Запада о применении отравляющего вещества, которое на Западе называют «Новичком». Об этом заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, его цитирует РИА Новости.

«Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "Новичками"», — сказал Воронцов.

По его словам, дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и Алексея Навального (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией) «шиты белыми нитками» и являются «звеньями одной цепи». Воронцов добавил, что оба дела — пропагандистская кампания, целью которой является оказание политического и экономического давления на Россию.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

