В России заявили о сокрытии Германией данных по Навальному

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что власти Германии препятствуют российскому расследованию инцидента с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, признанного в России экстремистской организацией), а также подозреваются в сокрытии о нем данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Правительство Германии фактически препятствует проведению в Российской Федерации официального расследования, отказывая нашей стране под надуманными предлогами в необходимом для прояснения всех обстоятельств случившегося», — сказал постпред.

По его словам, в том числе власти ФРГ уклоняются от сотрудничества по линии правоохранительных органов и в рамках статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, ответы Германии на восемь запросов Генпрокуратуры России «иначе как формальными отписками назвать нельзя», отметил Шульгин.

«Германская сторона де-факто наложила запрет на передачу Российской Федерации, в том числе и Техническим секретариатом ОЗХО, конкретных и, по сути, верифицируемых данных», — сказал дипломат, добавив, что ограничения на предоставление информации распространяются не только на представителей российской стороны, но и на немецких законодателей.

«ФРГ упорно уклоняется также и от предметного диалога со своими собственными парламентариями, которые уже трижды – в октябре и декабре 2020 года и августе 2021 года – направляли в его адрес запросы по ситуации вокруг Алексея Навального», — заключил он.

Ранее США совместно с 44 странами передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по делу Алексея Навального. В соответствии с документом, Россия должна предоставить ответ в течение 10 дней.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.