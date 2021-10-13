Путин ответил на вопрос о Навальном

Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за преступления, а не из-за политики

Основатель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.

По словам главы государства, переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. «Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит», — посоветовал Путин.

В августе президент России, отвечая на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить заключенного, также сообщил, что Навальный был осужден за криминальные правонарушения против иностранных партнеров. Российский лидер также подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.