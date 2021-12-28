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На Украине заявили о страхе Зеленского перед Кадыровым

Депутат Гончаренко: лидер Украины Зеленский до сих пор испытывает страх перед Кадыровым

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку может до сих пор испытывать страх перед российским политиком.

По его словам, Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию. «По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — предположил Гончаренко.

Депутат допустил, что у Зеленского по-прежнему есть страх к Кадырову, напомнив, что когда-то украинский лидер еще и извинялся перед главой Чечни.

26 декабря на пресс-конференции в Грозном Кадыров предложил радикальное решение «украинского вопроса». «Мое глубокое убеждение. Если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — заметил глава республики.

Позднее Гончаренко заявил, что Кадырову не стоит рассуждать о независимости других государств. Кроме того, законодатель ждет реакции на слова главы Чечни от руководства Украины.

Марина Совина
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